Terör örgütü PKK oradan çekilme kararı aldığını açıkladı

PKK'NIN Kandil'deki sözde liderlerinden Murat Karayılan, Erbil ile görüşmelerinin tamamlanması sonrası Şengal'den çekileceklerini söyledi.

"BİZ ZATEN KENDİLERİNE ÇEKİLECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİK"

Murat Karayılan Sterk TV'ye yaptığı açıklamada Başbakan Neçirvan Barzani'nin sözlerine atıfta bulunarak, "Zaten aramızda bir görüşme durumu söz konusudur. Biz aramızdaki bu tartışmaların sonuçlanmasıyla birlikte HPG olarak güçlerimizi çekeceğimizi zaten kendilerine açıkça söylemişiz. Bunu ilk defa burada açıklıyorum." dedi.

BARZANİ "GEREKİRSE GÜÇ KULLANIRIZ" DEMİŞTİ

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, PKK'nin Şengal'den çıkması gerektiğini söyleyerek, "Gerekirse güç kullanmak zorunda kalırız." demişti.

Başbakan Neçirvan Barzani, Duhok Amerikan Üniversitesi'nde düzenlenen "Bağımsızlık Sonrası Kürdistan Konferansı"nın ardından Al-Monitor'e verdiği röportajda, PKK'nin Şengal bölgesinden çıkması gerektiğini vurgulayarak, "PKK'nin Şengal'deki varlığı bölgede istikrarsızlığa sebep oluyor. Şengal'in yeniden inşa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK'nin oradaki varlığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Sincar ilçesi Asayiş Sorumlusu Kasım Derbo: Hazırlıklar yapılıyor

Irak'ın Musul iline bağlı Sincar ilçesi Asayiş Sorumlusu Kasım Derbo, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekileceğini, militanların şimdiden hazırlık yapmaya başladığını iddia etti.

Derbo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK'lılar şimdiden bölgeyi ve ellerinde tuttukları yerleri boşaltmak için hazırlık içerisindeler." dedi. Sincar'dan sadece, Kandil'den HPG ve Suriye'den gelen YPG'li militanların çekileceğini aktaran Derbo, "HPG ve YPG'lilerin hepsi Türkiyeli ve Suriyeliler. Bu yüzden bu iki grup Şengal'den çekilecek." diye konuştu.

PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı başta Erbil olmak üzere uluslararası düzeyde baskının oluşmasından sonra, örgütün çekilmek için hazırlıklara başladığını ileri süren Derbo, "Bizim gözlemlerimize göre, militanları Kandil ve ellerindeki bölgelere geçmek için Şengal'deki cephane ve silahlarını topluyor." bilgisini paylaştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada PKK'nın Irak'ta yapılanmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Sincar'ı ikinci bir Kandil yapmak istiyorlar. Uluslararası haklarımızı kullanacağız, PKK'nın Irak'taki yapılanmasına aktif müdahale edeceğiz." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner ise PKK'nın Sincar'daki varlığına ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, "ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı. PKK'nın oradaki varlığını, uzlaşmanın önündeki ana engel olarak görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani de geçen hafta, PKK'nın Sincar'dan çıkarılması için gerekirse askeri güç kullanacakları yönünde açıklamada bulunmuştu.