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'Terör örgütü eylem yapamaz hale geldi'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, terör operasyonlarında gelinen son noktaya değinerek, “Terör örgütü şuanda kafasını kaldıramıyor eylem yapamaz hale geldi” dedi

'Terör örgütü eylem yapamaz hale geldi'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, terör operasyonlarında gelinen son noktaya değinerek, “Terör örgütü şuanda kafasını kaldıramıyor eylem yapamaz hale geldi” dedi

25 Haziran 2017 Pazar 17:24
'Terör örgütü eylem yapamaz hale geldi'
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TERÖRE karşı verdiğimiz mücadele reel bir mücadele gerçek ve sonuç alıcı bir mücadele” diyen Canikli, “Bakın terör örgütü şuanda kafasını kaldıramıyor eylem yapamaz hale geldi inşallah daha derin çukurlara gömülecekler. Bize saldırmalarını beklemiyoruz artık, biz aktif konumdayız etkin olan biziz Türkiye Cumhuriyeti Türk silahlı kuvvetlerimiz. Bu yöntem değişikliğinde bize büyük avantaj kazandırdı bunu her yerde söyledik. Türkiye’nin gelişmesi güçlenmesi her alanda ekonomik sanayi alanında güçlenmesi için de her türlü çalışma yapılıyor. Ülkenin bütün sokaklarını terörize edilmeye çalışıldığı bir dönemde ateş çemberine alınmaya çalışıldığı bu dönemde bu olayların yaşanmış olması bu kararların alınması büyük bir başarıdır” dedi.
Fındıkla ilgili geçmişte bazı sıkıntı yaşandığını ifade eden Canikli, “Biliyorsunuz fındıkla ilgili geçmişte bazı sıkıntılar yaşanmıştı. fiyatlarda bazı sorunlar yaşandı. Fiyatların aşağıya geldiği gibi bir takım gelişmeler söz konusu oldu o zamanda açıkladık, eğer böyle bir tespit olursa fiyatın belirli bir fiyatın altına düşmesi sonucunda biz her türlü müdahaleyi yapacağız. Destekleme fonu ile alım almak üzere adım atacağız. Toprak mahsulleri ofisi ile birlikte alım desteği yapılacaktır ve onların eli ile gerekli müdahaleyi yaparız” şeklinde konuştu.
Geçen sene fındıktan 2 milyon dolarlık bir ihracat olduğunu kaydeden Canikli, şöyle devam etti:
“ söz konusu çok yüksek bir rakam. 2002 yılında aynı ihracat 590 milyon dolar ihracat gelir elde edildi. Geçen yıl 240-250 ton iç fındık ihracatında döviz elde ettik, şimdi ise aynı miktarda ihracat üzerinden 2 milyon dolar ihracat ediyoruz büyük bir kazanç. Bu ülkenin menfaati olarak olabildiği kadar piyasa şartları ile yukarıda tutacağız” dedi.  

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Son Güncelleme: 25.06.2017 17:38
Anahtar Kelimeler:
Nurettin CanikliBaşbakan Yardımcısı
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