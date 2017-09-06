Terör operasyonu

ADANA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti operasyon yaptı. Polisin eş zamanlı olarak 11 adrese yaptığı operasyonda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Zanlıların bölücü terör örgütü PKK lehine eylem yaptığı ve faaliyetlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınan bir kadının çocuğuyla gelmesi dikkat çekti. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda polis 5 cep telefonuna el koydu.