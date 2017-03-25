Terör operasyonu

VALİLİKTEN yapılan yazılı açıklamada,Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca merkez sınırları içinde operasyon başlatıldığı belirtildi.Operasyon kapsamında arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Arama tarama faaliyetlerinde 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 550 kilogram amonyum nitrat, 500 gram C4 plastik patlayıcı, 1 adet mayın, 10 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet roketatar, 5 adet roketatar mühimmatı, 7 adet roketatar sevk fişeği, 15 adet kesilmiş tüp başı, 4 adet el dürbünü, 2 adet el telsizi, 16 adet terörist kıyafeti, 2 adet küçük tüp, bin 495 adet kalaşnikof fişeği, 1 adet el bombası, 1 adet gece görüş dürbünü, 750 metre kablo, 51 adet pil ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden silah ve mühimmatlar inceleme için muhafaza altına altına alınmış olup, diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiştir."

