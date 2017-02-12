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Terör operasyonları: 22 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce kentte iki gün içerisinde yapılan terör operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Terör operasyonları: 22 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce kentte iki gün içerisinde yapılan terör operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

12 Şubat 2017 Pazar 20:00
Terör operasyonları: 22 gözaltı
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EDİNİLEN bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün bölücü terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla son iki günde gerçekleştirdiği operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, patlayıcı yapımında kullanılan ağzı kesilmiş 6 piknik tüpü, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir şarjör, 11 av tüfeği fişeği, 2 bidon gübre, 9 bidon benzin, 5 bidon şeker, 12 adet çakmak tüpü, 4 silikon tüpü, 5 bidon bulgur, bir bidon maytap yapımında kullanılan yanıcı madde, çok sayıda bilye, torpil fitili ve çivi ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, ele geçirilen malzemeler Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.  

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet MüdürlüğüGözaltıTerör
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