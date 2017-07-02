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Termometreler 49 dereceyi gösterdi

Adana'da parklardaki termometreler güneşte 49 derece sıcaklığı gösterdi. Hafta sonu olması nedeniyle kentte yaşayanlar yayla ve denizlere akın ederken, kalanlar ise su kenarlarında serinlemeye çalıştı

Termometreler 49 dereceyi gösterdi

Adana'da parklardaki termometreler güneşte 49 derece sıcaklığı gösterdi. Hafta sonu olması nedeniyle kentte yaşayanlar yayla ve denizlere akın ederken, kalanlar ise su kenarlarında serinlemeye çalıştı

02 Temmuz 2017 Pazar 17:09
Termometreler 49 dereceyi gösterdi
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GÖLGEDE sıcaklığın 42 derece olduğu kentte yüksek nem oranıyla hissedilen sıcaklık zirve yaptı. Kent merkezindeki Atatürk Parkı'na gelenler ağaç gölgelerini tercih ederken, güvercinler ise süs havuzlarında serinledi. Parktaki güneş altındaki termometre ise öğle saatlerinde 49 dereceyi gösterdi.Piknik için mesire alanlarını tercih eden bazı vatandaşlar ise Seyhan Nehri'nde yüzdü.  Seyhan Nehri üzerinden geçen otoban köprüsüne çıkan bazı çocuklar ise tehlikeye aldırmadan yaklaşık 20 metre yükseklikten suya atladıKentteki buz fabrikaları da yoğun talebi karşılamak için 24 saat boyunca çalışıyor. Tanesi 5 liradan satılan buz kalıplarına vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini belirten fabrika sahibi Reşat Karaca, "Afrika sıcakları nedeniyle buz yetiştiremiyoruz. Aşırı sıcak yüzünden makineler bile tam performansa çalışmıyor.  Adana genelinde günlük yaklaşık 100 ton buz üretiliyor" dedi.Sıcak havanın önümüzdeki hafta içi mevsimi normallerine dönmesi bekleniyor.

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AdanaAdana SıcaklıkAfrikaKaracaAtatürk
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