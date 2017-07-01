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Termometreler 48’i gösterdi

Aydın’da etkili olan Afrika sıcakları etkisini sürdürürken termometreler 48 dereceyi gördü

Termometreler 48’i gösterdi

Aydın’da etkili olan Afrika sıcakları etkisini sürdürürken termometreler 48 dereceyi gördü

01 Temmuz 2017 Cumartesi 18:31
Termometreler 48’i gösterdi
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AŞIRI sıcakların kendini hissettirdiği Aydın’da sokaklar boş kaldı. Aydınlı vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için dışarı çıkmazken dışarıya çıkan vatandaşlar ise kendilerini gölge alanlara attılar. Aydın’ın en işlek yerlerinden olan Atatürk Kent Meydanı ve çevresindeki park bahçeler boş kaldı.
Manisa’dan Aydın’a oğullarının yanına ziyarete gelen Mehmet ve Filiz Dağdelen çifti, Aydın’ın çok sıcak olduğunu sığındıkları ağaç gölgesinden eve gitmeye cesaret edemediklerini ifade ettiler.
Mehmet Dağdelen, bunaltıcı bir sıcak olduğunu belirterek, “Aydın halkı nasıl dayanıyor ben de bilmiyorum. Şu an 48 dereceyi gördü. Oğlumuz burada olduğu için Aydındayız. Aydın çok güzel bir şehir fakat çok sıcak. Sıcaktan bunaldık eve gideceğiz, gidemiyoruz. Meyvelerin olgunlaşması için bu sıcakların olması çok doğal. Ancak aşırı sıcaklar olursa meyvelere zarar verir” dedi.

Aydın’ı etkisi altına alan Afrika sıcaklarının önümüzdeki Salı gününe kadar etkisini devam ettirmesi beklenirken, uzmanlar öğlen saatlerinde dışarı çıkılmamasını tavsiye etti. 

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AydınTermometre
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