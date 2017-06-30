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Termometreler 40 dereceyi gösterdi

İstanbul’da termometreler 40 dereceyi gösterdi, sıcaktan kavrulan vatandaşların serinlemek için farklı yöntemler kullandığı görüldü. Sarıyer'de vatandaşlar denize girerken serinlerken Taksim'de de ağaç altlarında serinledi. Sıcak havadan bunalan köpekleri ise sahiplerinin süs havuzunda yüzdürdüğü görüldü

Termometreler 40 dereceyi gösterdi

İstanbul’da termometreler 40 dereceyi gösterdi, sıcaktan kavrulan vatandaşların serinlemek için farklı yöntemler kullandığı görüldü. Sarıyer'de vatandaşlar denize girerken serinlerken Taksim'de de ağaç altlarında serinledi. Sıcak havadan bunalan köpekleri ise sahiplerinin süs havuzunda yüzdürdüğü görüldü

30 Haziran 2017 Cuma 13:11
Termometreler 40 dereceyi gösterdi
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YURDU etkisi altına alan sıcak hava dalgası, tatilden dönüp normal hayatlarına devam etmeye başlayan vatandaşları etkiledi. Termometreler 40 dereceyi gösterirken aşırı sıcaklardan bunalan İstanbullular, serinlemek için farklı yöntemleri tercih etti. Sarıyer'de vatandaşlar serinlemek için denize girerken Taksim'de de ağaç gölgelerine sığındıkları görüldü. Ayrıca sıcak havadan etkilenen hayvanlara da vatandaşlar yardım eli uzattı. Vatandaşlar sıcaktan etkilenen hayvanlara su verirken bazı vatandaşlar da sıcaktan bunalan köpeklerini süs havuzunda yüzdürdü.
Sarıyer Kireçburnu Sahili’nde ise bunaltıcı sıcaklar karşısında İstanbullular serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Sarıyer sahiline akın eden vatandaşlar serinlemek için kendini boğazın serin sularına bıraktı. 7’den 70’e ziyaretçilerin akın ettiği sahilde vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Bazı vatandaşlar gölgede kalan yeşillik alanlarda piknik yaparak renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan bunaltıcı sıcaklar hayvanları da etkiledi. Aşırı sıcaklardan etkilenen hayvanlardan bir kısmı gölgelik alanlarda kendini korumaya çalışırken, başka bir kısmı ise hayvan severler tarafından konulan su kaplarında serinledi.

“Sıcak havalarda denize girerek ferahlıyoruz”

Sıcakların dayanılmaz olduğu zaman denize girdiğini belirten Ramazan Erol, “İşten çıktık doğruca buraya geldik. Sıcaktan bunalıp kendimizi denize attık, sıcaklar bastırdığı zaman arkadaşlarla atlayıp buraya geliriz, herkese tavsiye ediyorum” dedi.
Sıcak havalarda denize girerek serinlediğini aktaran Bayram Demir, “Ben burada Sarıyer’de oturuyorum. Hava çok sıcak, bunalınca buraya geliyoruz denize giriyoruz, deniz güzel ve sıcak bu havalarda anca böyle rahatlıyoruz” şeklinde konuştu. 

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SıcaklıkTermometre
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