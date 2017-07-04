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Terhisine 30 gün kala patlamada yaralanan askere karşılama

Terhisine 30 gün kala Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Irak sınırı Tekeli Karakolu Özgür Tepe Üst Bölgesi kırsalında yapılan kontrollü patlamada yaralanan İznikli Piyade Topçu Er Yusufcan Şimşek, Bursa'nın İznik ilçe girişinde protokol tarafından karşılandı

Terhisine 30 gün kala patlamada yaralanan askere karşılama

Terhisine 30 gün kala Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Irak sınırı Tekeli Karakolu Özgür Tepe Üst Bölgesi kırsalında yapılan kontrollü patlamada yaralanan İznikli Piyade Topçu Er Yusufcan Şimşek, Bursa'nın İznik ilçe girişinde protokol tarafından karşılandı

04 Temmuz 2017 Salı 23:19
Terhisine 30 gün kala patlamada yaralanan askere karşılama
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2 Temmuz tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında yapılan kontrollü patlamada askerler Yusufcan Şimşek ve Emrah Avcil yaralanmıştı.
Yaralı askerlerden Yusufcan Şimşek (20), Hakkari Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bugün Hakkari'den THY uçağı ile İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına saat 19.00'da inen gazi asker Şimşek'i babası Cemil Şimşek ve yakınları karşıladı. Karayoluyla İznik'e gelen Gazi Mehmetçik'i Belediye Başkanı Osman Sargın, Garnizon Komutanı Binbaşı Fırat Toprak, Emniyet Müdür Vekili Bedri Yaman, yakınları ile çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Çakırca Mahallesinde karşılama töreni düzenledi. Şimşek, buradan dev Türk bayrağı asılan Karadeniz Caddesindeki baba ocağına konvoy eşliğinde geçti. Araçtan inen yaralı gazi için evinin önünde kurban kesildi. Ardından Şimşek, evde annesi Semra Şimşek ve yakınlarıyla hasret giderdi.
Baba Cemil Şimşek, gazi olan oğlu için "Vatan sağ olsun" diyerek duygularını dile getirdi. Başkan Sargın ve Garnizon Komutanı Binbaşı Toprak da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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