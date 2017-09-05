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TEM otoyolunda bir araçta yangın çıktı! Trafik tamamen durdu

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde bir araçta yangın çıktı. Yangında araç alev alev yanarken, trafik tamamen durdu

TEM otoyolunda bir araçta yangın çıktı! Trafik tamamen durdu

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde bir araçta yangın çıktı. Yangında araç alev alev yanarken, trafik tamamen durdu

05 Eylül 2017 Salı 17:28
TEM otoyolunda bir araçta yangın çıktı! Trafik tamamen durdu
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TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde bugün saat 13.00 sıralarında bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre; Alevler aracı tamamen sararken, içerisinde bulunanlar kendini güçlükle dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Öte yandan otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Söndürülen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekiplerinin trafiği açma çalışmaları devam ediyor.

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Tem OtoyoluSon Dakika
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