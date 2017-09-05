TEM otoyolunda bir araçta yangın çıktı! Trafik tamamen durdu

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde bugün saat 13.00 sıralarında bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İHA'nın haberine göre; Alevler aracı tamamen sararken, içerisinde bulunanlar kendini güçlükle dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Öte yandan otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Söndürülen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekiplerinin trafiği açma çalışmaları devam ediyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.