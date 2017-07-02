Telefonu karıştırılan İvana Sert kıyameti kopardı!

MODACI İvana Sert sevgilisi Can Çelebi ile Fransa'nın dünyaca ünlü kasabası St. Tropez'e tatile gitti. Ivana denizdeyken sevgilisi telefonunu karıştırınca, ünlü modacı olay çıkardı.
TELEFON YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI
İvana denize girerken, Can sevgilisinin telefonunu karıştırdı. İvana sudan çıkınca durumu anladı.Tartışma çıktı. Sonra da telefonuna şifre koydu.
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