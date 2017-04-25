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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Telefon dolandırıcısı bu kez faka bastı

Tekirdağ’da bir kişiyi 20 bin lira dolandıran telefon dolandırıcı, 200 bin TL yalanına inanınca yakalandı

Telefon dolandırıcısı bu kez faka bastı

Tekirdağ’da bir kişiyi 20 bin lira dolandıran telefon dolandırıcı, 200 bin TL yalanına inanınca yakalandı

25 Nisan 2017 Salı 19:34
Telefon dolandırıcısı bu kez faka bastı
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OLAY, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerini müsteşar ve cumhuriyet savcısı olarak tanıtan iki şahsın A.Y.’yi arayarak, hesabından FETÖ/PDY’e para gönderildiği, ayrıca müstehcen fotoğraflarının internete koyulduğu, bankalara 100 bin TL kadar borcu olduğu gibi gerekçelerle yardımcı olmak isteyerek para talebinde bulundular. Dediklerini yapmazsa öldürüleceği söylenerek tehdit edilen A.Y. bunun üzerine bahse konu şahısların yönlendirmesi ile 20 bin 750 TL parasını kapısına gelen ve kendini sözde polis olarak tanıtan şahsa verdikten sonra dolandırıldığını anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

DOLANDIRICI 200 BİN TL’Yİ DUYUNCA YAKALANDI

Müşteki A.Y.’nin ikameti yakınında ve içerisinde polis ekiplerince usulüne uygun hazırlıklar yapılarak, olay günü halen A.Y. ile irtibatta olan şüphelilerin yönlendirmeleri üzerine A.Y. bir emlakçı ile dükkan satışı yaptığı ve bu satıştan 200 bin TL aldığı izlenimini verdi. Bunun üzerine telefondaki şahıslar, kendini polis olarak tanıtan M.A. adlı şüpheli, A.Y.’nin elinden sözde para dolu çantayı aldığı sırada hazırda bekleyen polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan M.A. adlı şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Telefon Dolandırıcı
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