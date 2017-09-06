TeknoSA’dan özel indirim

TEKNOSA, The Walt Disney Company ile gerçekleştirdiği iş birliğinin 1’inci yılını, okula dönüş hazırlıklarına denk gelen 7-17 Eylül tarihleri arasında tüm Disney Collection ürünlerinde yüzde 25 indirim avantajı sunarak kutlayacak.
Aslan Koruyucular’dan Karlar Ülkesi'ne, Mickey ve Minnie'den Disney Prensesleri'ne, Elena'dan Moana ve Arabalar'a kadar Disney'in en sevilen karakterlerinin birbirinden eğlenceli ve rengarenk sırt çantaları, beslenme çantaları, mataraları, defter setleri, oyuncakları ve tekstil dahil tüm ürünleri yüzde 25 indirimle TeknoSA mağazalarında ve "teknosa.com"da tüketicilerle buluşacak.
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