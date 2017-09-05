Tekin: Anız yakan çiftçiye tarımsal destek primi ödenmesin

BÜYÜK hava kirliliğine ve çevrei sorununa yol açak anız yangınlarının önceki yıllara oranla azaldığını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Bu yıl 5 ay önceden anız yangınlarına karşı ciddi bir çalışma başlattık. Anızların yakılmasıyla oluşan zararlara ve anız yakımının engellenmesine yönelik ciddi bir eğitim ve bilgilendirme çalışması yaptık" dedi.

Kentte ilk ürün mısırların çoğunluğunun hasat edildiğini aktaran Muhammet Ali Tekin, şunları kaydetti:

"En az 10 ekiple, özellikle mısır ekiminin yoğun olduğu sahalarda denetim çalışmasını sürdürüyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de çalışıyor. Bunun etkili olduğu görülüyor. Bu yıl yapılan denetimler sonuç veriyor. Tek tük anız yangınları görülüyor ama geçmiş senelere göre yok denecek kadar az. Bunun hasat sezonu sonuna kadar sürmesi gerekiyor. Çiftçilerimiz de anız yakımına karşı daha duyarlı. Çiftçilerimizle anız yangınlarına karşı sürekli buluşuyoruz, müftülüklerimizden muhtarlıklarımıza kadar her yere, anız yangınlarıyla mücadele çerçevesinde yazılar gönderiyoruz. Anız yakan çiftçilerin tarımsal destek alamayacağına yönelik uyarılarımız da etkili oldu. Tarımsal destek çiftçiler için çok önemli. Anız yakan çiftçilere tarımsal destek primi verilmemesi için bakanlığımıza da yazı yazdık. İnşallah bakanlığımız bunu değerlendirecektir. Böyle bir şey çıktığında Adana'da artık bundan sonra anız yangınlarıyla anılmaktan kurtulacağız."

'TOPRAĞIN GELECEĞİNİ YOK EDİYOR'

Anız yakılmasının toprağa büyük zarar verdiğini vurgulayan Muhammet Ali Tekin, "Bir anız yakıldığında tarlada 250 derecelik bir ısı oluşuyor. Bu ısı toprağın 20- 30 santimetre derinine kadar fırınlama etkisi yaparak toprağın geleceğini yok ediyor. Yarın bir gün çocuklarımıza bırakacak toprak bulamayacağız."