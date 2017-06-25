Tekerlekli sandalyesi çalınmıştı: Çifte bayram yaşadı

BİNGÖL'ÜN Genç ilçesinde 4 gün önce vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirtecek bir olay yaşanmış ve 12 yaşındaki görme, yürüme ve konuşma engelli Ezgi’nin tekerlekli sandalyesi evinin önünden çalınmıştı.

Sandalyesi çalındıktan sonra hayata küsen ve Ezgi’nin sesine Bingöl Tüm Engelliler Derneği kulak verdi. Dernek tarafından temin edilen tekerlekli sandalye Ezgi’nin evine getirildi. Hediye ile sevince boğulan Ezgi, çifte bayram yaşadı.

"Bize çifte bayram yaşattılar"

Çifte bayram yaşadıklarını belirten Ezgi’nin babası Turgut Aslankıray, "Ezgi’nin 4 gündür yaşadığı sıkıntıyı sağolsun Bingöl’den gelen tüm engelliler derneği çözdü. Bize çifte bayram yaşattılar. Allah onlardan razı olsun. Onlar da Ezgi’nin yaşadığı mutluluğu yaşasınlar inşallah. Kızım Ezgi bu sıkıntıdan kurtulmuş oldu en azından bayramda rahatça gezdirebileceğiz onu. Allah emeği geçen herkesten razı olsun diyorum" dedi.