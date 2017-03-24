'Tek adamlık' eleştirilerine yanıt

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen, ’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Anayasa’ konulu konferansa katıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansa, Bakan Bozdağ’ın yanı sıra Gaziosmanpaşa İlçe Kaymakamı Oktay Çağatay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Şahin Pirdal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’tek adamlık’ eleştirilerine Kılıçdaroğlu üzerinden cevap veren Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu, senin delegelerin seni kurultayda seçti tek adamlık olmuyor da, aziz Türk milletinin yüzde 50 artı 1’i Türkiye’ye cumhurbaşkanı seçince nasıl tek adam oluyor? Seçimle gelinmek bunu önlüyorsa nasıl böyle bir şey olur. Yani seçimle gelen böyle bir yapı var mı. Yüzde 50 artı 1’inin oyunu alacak, meclis görevine son varabilecek, yüce divana sevk edilebilecek, bütün işlemleri yargı denetimine açık olacak ve bu adam tek adam olacak. Milletin aklına herkesin saygı duyması gerekir ama bu saygı maalesef burada yok” diye konuştu.

Konferansta konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Değerli dostlarım, bu sistem tek adamlığı ortadan kaldıracak ve bir daha Türkiye’de tek adam sistemini hiç kimsenin kuramayacağı bir düzen tesis edecek. Hiçbir zaman Türkiye’de tek adam olamaz. Bizim burada savunduğumuz şey tek adamlık değil, tek başlı yürütmeyi savunuyoruz biz. Türkiye’nin mevcut anayasası baktığınız zaman tek başlı bir yürütmeyi ortaya koymuyor. Çift başlı bir yürütmeyi ortaya koyuyor. Bir yanda başbakan ve bakanlar, öte yanda da cumhurbaşkanı. Ve şu anki sistem, babayla oğlu bir günde kavga ettirecek malzemeyle dolu bir sistem” şeklinde konuştu.

“BU SİSTEMDE BAŞBAKAN VE BAŞBAKAN YARDIMCILARI YOK”

Yeni sistemde başbakanın olmadığını belirterek sözlerine devam eden Bozdağ, “Bu sistemde başbakan ve başbakan yardımcıları yok. Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcıları var ve bakanlar var. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, bu sistemde cumhurbaşkanı ayrı partiden, başbakan ayrı partiden olursa kavga çıkar diyor. Mekanizma yok bunu önleyecek. İşte biz de tam da bunun için getiriyoruz bu kavgalardan ağzımız yandı, yüreğimiz yandı, bundan sonra olmasın diye bunu getiriyoruz. Şimdi olmayan başbakan ile cumhurbaşkanı nasıl kavga edecek” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN İRADESİNE ORTAKLIK VARDI, ORTAKLIĞI KALDIRIYORUZ”

Yeni sistemde başbakan ve yardımcılarının olmamasını ’tek adamlık’ olarak değerlendiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na da cevap veren Bozdağ, “Yeni sistemde başbakan ve başbakan yardımcıları yok ama cumhurbaşkanı var, cumhurbaşkanı yardımcıları var, bakanlar var. Anayasada hepsi yazıyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, tek adam diyor. Anayasa diyor ki, cumhurbaşkanlığı yardımcıları olacak, adalet bakanı, milli savunma bakanı, diğer bakanlar olacak. Eskiden başbakan ile cumhurbaşkanının bakan atamada pazarlığı vardı şimdi pazarlığı kaldırıyoruz. Milletin iradesine ortaklık vardı, ortaklığı kaldırıyoruz, halk kime yetki verdiyse o kadrosunu oluşturacak ve Türkiye’yi öyle yönetecek. Yine bakanlar kurulu toplanacak, yine istişare edilecek, ama oradan çıkan karar hayata geçecek" dedi.

“ALLAH’TAN KORK”

Kılıçdaroğlu’nun ’yeni anayasa ile Mustafa Kemal Atatürk’e verilmeyen yetkiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilecek’ şeklindeki açıklamalarına da cevap veren Bozdağ, “Allah’tan kork. Yok öyle bir şey ama çıkarıyor, nereden çıkarıyor, nasıl bir muhakeme yürütüyor vallahi ben anlamış değilim. Benim kafam onun gibi çalışmıyor. Diyor ki böyle, peki nereden çıkarıyorsun bunu? Meclisi diyor seçimlere götürme, fesih yetkisi var diyor. Fesihle seçimleri yenilemek aynı şey değil. Fesih kapatma, kapatılmadır. Dağıtma dağıtılmadır, sona erdirmedir. Meclisi kapatma diye bir şey var mı? Yok! Demek ki fesih yok. Kavramları da doğru bilmek lazım. Lügata da iyi bakmak lazım. Demek ki lügata bakılmıyor. Böyle bir şey yok. Peki ne var; cumhurbaşkanının parlamento seçimlerini yenileme yetkisi var. Soruyoruz değerli dostlara, şu anda bu anayasada bu yetki var mı? Var. Hani ilk defa veriliyordu? Peki cumhurbaşkanı bu yetkiyi kullandı mı? 7 Haziran seçimlerinden sonra kullandı. Parlamento seçime gitti mi? Gitti. 1 Kasım’da bu yetki üzerine seçim yaptık. Anayasanın 116’ncı maddesi ortada. Hani ilk defa veriliyordu. Yok, efendim keyfi kullanacakmış. Nasıl keyfi kullanacak” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, “Ülkemizin vesayet düzeninden kurtulup gerçek demokrasi ve kuvvetler ayrılığına gerçek manada, ülkemizin yaşanacağı 16 Nisan’a büyük umutlarla yürüyen halkımızın, bugünlerde birinci ağızdan, olayı birebir bu güne kadar önemle ve özenle taşıyan çok değerli Adalet Bakanımızdan süreci dinlemiş olma avantajını umarın önemsersiniz. Biz bu anlamda, önümüzdeki 16 Nisan’da bir dünya kupasına çıkacak takımda oynamayı arzu ediyoruz. Türk milli takımının futbolcuları olarak dünya karmasıyla 16 Nisan’da dünya finali maçında Türk milli takımının şampiyon olmasını, kupayı kazanmasını istiyoruz” diye konuştu.