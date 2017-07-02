TBMM’den o iddialara tepki

TBMM'DEN yapılan açıklamada, “Bazı basın ve yayın organlarında ‘yeni Meclis için kampüs aranıyor’ şeklinde çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Haberlerde iddia edildiği gibi TBMM Külliyesi'nin başka bir yere taşınmasının tartışılması ve Meclis bürokratlarının Ankara’da arsa araması kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında gündeme gelmemiş ve görüşülmemişken, yanlış ve eksik bilgilerle kamuoyu vicdanını yaralamaya çalışmak ve hayali olarak belirli yerler göstererek ‘yeni Meclis için yer aranıyor’ şeklinde haberler yapmak; arsa fiyatlarının artması için spekülasyon yapma amacından başka bir şey taşımamaktadır. Gazi Meclisimizin, Sayın Meclis Başkanımızın ve Meclis bürokratlarının saygınlığının bu şekildeki dayanaksız, tutarsız ve spekülatif haberlerle zedelenmeye çalışılması haber ahlakıyla bağdaşmayan bir durumdur” denildi.