Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 37°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?
İnternette devrim! Artık böyle olacak
İnternette devrim! Artık böyle olacak
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji

TBMM’den o iddialara tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) için yeni kampüs arandığı yönündeki haberler TBMM tarafından yalanlandı

TBMM’den o iddialara tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) için yeni kampüs arandığı yönündeki haberler TBMM tarafından yalanlandı

02 Temmuz 2017 Pazar 17:45
TBMM’den o iddialara tepki
banner404

TBMM'DEN yapılan açıklamada, “Bazı basın ve yayın organlarında ‘yeni Meclis için kampüs aranıyor’ şeklinde çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Haberlerde iddia edildiği gibi TBMM Külliyesi'nin başka bir yere taşınmasının tartışılması ve Meclis bürokratlarının Ankara’da arsa araması kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında gündeme gelmemiş ve görüşülmemişken, yanlış ve eksik bilgilerle kamuoyu vicdanını yaralamaya çalışmak ve hayali olarak belirli yerler göstererek ‘yeni Meclis için yer aranıyor’ şeklinde haberler yapmak; arsa fiyatlarının artması için spekülasyon yapma amacından başka bir şey taşımamaktadır. Gazi Meclisimizin, Sayın Meclis Başkanımızın ve Meclis bürokratlarının saygınlığının bu şekildeki dayanaksız, tutarsız ve spekülatif haberlerle zedelenmeye çalışılması haber ahlakıyla bağdaşmayan bir durumdur” denildi.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TBMMIddialaraTürkiye Büyük Millet Meclisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuğuyla gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü
Çocuğuyla gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü
CHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı
Telefonu karıştırılan İvana Sert kıyameti kopardı!
Telefonu karıştırılan İvana Sert kıyameti kopardı!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals