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TBB Başkanı Feyzioğlu: Yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya dahil değilim

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgisi olmadığını belirterek, "Yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevim, her siyasi görüşten vatandaşlarımızın ortak talebi olan hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesine, siyasi particilik yapmaksızın ve herkesi kucaklayarak devam etmektir" dedi

TBB Başkanı Feyzioğlu: Yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya dahil değilim

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgisi olmadığını belirterek, "Yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevim, her siyasi görüşten vatandaşlarımızın ortak talebi olan hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesine, siyasi particilik yapmaksızın ve herkesi kucaklayarak devam etmektir" dedi

29 Haziran 2017 Perşembe 13:21
TBB Başkanı Feyzioğlu: Yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya dahil değilim
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TBB Başkanı Feyzioğlu’nun, çeşitli basın yayın organlarında kendisiyle ilgili yer alan haberler üzerine yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Çeşitli basın yayın organlarında yeni bir siyasi partinin kuruluşuyla ilgili olarak adımın geçirildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmezidir. Ancak hukuk kurumlarının tarafsızlıklarının ve bağımsızlıklarının korunması da demokrasi açısından yaşamsal önemdedir.

Bu düşünceyle; hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgim olmadığı gibi, yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim. Yargının en üstündeki kurumlardan birinin yöneticisi sıfatıyla, temsil ettiğim kurumun siyasi partilerin üzerinde ve dışında kalmasına gösterdiğim özen, herkes tarafından bilinmektedir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevim, her siyasi görüşten vatandaşlarımızın ortak talebi olan hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesine, siyasi particilik yapmaksızın ve herkesi kucaklayarak devam etmektir. Amacımız, pek çok fay hattı üzerinden kırılgan hale getirilmiş ve kutuplaştırılmış toplumumuzu, hukukun ve demokrasinin ortak değerleri etrafında birleştirmektir"

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Metin FeyzioğluTürkiye Barolar BirliğiMeral Akşener
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