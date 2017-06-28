Tatilciler dönmedi, trafik boş kaldı

RAMAZAN Bayramı nedeniyle tatilciler İstanbul'dan ayrılmıştı. Trafikte yoğunluk yaşanan kentte 4 gün boyunca adeta in cin top oynadı. Dün öğleden sonra başlayan dönüşlere rağmen şu saatlerde trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre yüzde 11 olarak görüldü. E-5 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, ana arterlerde de yollar tamamen açık.
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