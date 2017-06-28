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Tatilciler dönmedi, trafik boş kaldı

Ramazan Bayramı tatilini yıllık izin ile birleştiren tatilciler dönmeyince İstanbul trafiği boş kaldı

Tatilciler dönmedi, trafik boş kaldı

Ramazan Bayramı tatilini yıllık izin ile birleştiren tatilciler dönmeyince İstanbul trafiği boş kaldı

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:27
Tatilciler dönmedi, trafik boş kaldı
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RAMAZAN Bayramı nedeniyle tatilciler İstanbul'dan ayrılmıştı. Trafikte yoğunluk yaşanan kentte 4 gün boyunca adeta in cin top oynadı. Dün öğleden sonra başlayan dönüşlere rağmen şu saatlerde trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre yüzde 11 olarak görüldü. E-5 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, ana arterlerde de yollar tamamen açık.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 12:40
Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıTatilİstanbul Trafiği
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