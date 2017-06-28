Tatil yok, işe devam

HABERCİLERE bayramlaşan Ceyhun Mengiroğlu, "Tatile gidemedik. Sevgilimle bayramı burada geçiriyoruz. Bu sene böyle oldu. İşlerimiz bitsin biz de tatile çıkacağız, henüz tarih belli değil" dedi.
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