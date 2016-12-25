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Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

Bartın'da bir kişi, tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü
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ALINAN bilgiye göre, merkeze bağlı Akpınar köyünde Recep B. (63) ile  oğlu Hasan B. (40) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan B, evdeki av tüfeği ile  babası Recep B’ye üç el ateş etti. 
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk  müdahalenin ardından Recep B'yi ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.  Recep B, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 
Hasan B, olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerince gözaltına  alındı. 
Recep B'nin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum Ve  Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Etiketler; #av tüfeği #Bartın #Akpınar köyü
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