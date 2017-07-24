Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107088
ALTIN
143.350
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6496
EURO
4.1563
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

Tarihi keşif! 3 bin 500 yıllık üzüm çekirdeği bulundu

Ege'nin en büyük Geç Tunç Çağı yerleşimi olan Gölmarmara havzasında 3 bin 500 yıllık tahıl ambarı bulundu. Bölgede zamanında, Truva'dan 4 kat daha büyük bir yerleşimin bulunduğu tahmin ediliyor

Tarihi keşif! 3 bin 500 yıllık üzüm çekirdeği bulundu

Ege'nin en büyük Geç Tunç Çağı yerleşimi olan Gölmarmara havzasında 3 bin 500 yıllık tahıl ambarı bulundu. Bölgede zamanında, Truva'dan 4 kat daha büyük bir yerleşimin bulunduğu tahmin ediliyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:04
Tarihi keşif! 3 bin 500 yıllık üzüm çekirdeği bulundu
banner404

MANİSA'NIN Gölmarmara havzasındaki  Kaymakçı mevkisinde 2014 yılından bu yana devam eden kazılarda Geç Tunç Çağı'nda kullanıldığı tespit edilen tahıl ambarları bulundu.

KAZI 2014'TEN BU YANA SÜRÜYOR

Ege Bölgesi'nin bilinen en büyük Geç Tunç Çağı yerleşimi olan  Manisa  Gölmarmara havzasında Lidyalıların atalarının yaşadığı tahmin edilen kale ve evlerden oluşan  Kaymakçı'da 2014'ten bu yana devam eden kazı, tarımsal verimiliğiyle bilinen bölgenin tarihine ışık tutuyor.

8 HEKTARLIK ALANDAKİ KAZIDA HEYECAN VERİCİ SONUÇLAR

ABD,  Avrupa ve  Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden arkeologların oluşturduğu uluslararası ekip tarafından gerçekleştirilen kazının başkan yardımcılığını üstlenen  Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Ünlüsoy, 8 hektarlık alanda devam eden kazılarda heyecan verici sonuçlar alındığını dile getirdi.
"BU KADAR ÇOK SAYIDA TAHIL AMBARI BULMAYI BEKLEMİYORDUK"

Yürütülen çalışmalarla insanların Geç Tunç Çağı'nda hangi koşullarda yaşadıklarını öğrenmek için kale ve evlerin duvarlarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirten Ünlüsoy şöyle konuştu:

"Bizim için buradaki kazı çalışmalarının en heyecan verici sonuçlardan bir tanesi evlerin, binaların ve caddelerin yanı sıra çok sayıda bulunan yuvarlak biçimdeki tahıl ambarları oldu. Bu kadar çok sayıda tahıl ambarı bulmayı beklemiyorduk. Normalde bu tür yerleşim alanlarında tahıl ambarları bulursunuz. Çünkü günümüzde dahi Anadolu'nun birçok köyünde benzer ambarlar yapılıyor. Fakat  Kaymakçı'daki tahıl ambarlarının büyüklüğü, boyutları ve sayıları oldukça fazla. Tahıl ambarlarından elde edilen tohumlar ne tür tarımsal faaliyetlerde bulundukları hakkında bilgi veriyor. Bu ambarlar o dönemin ekonomik koşulları hatta siyasi düzeni hakkında da bize bilgiler sunacak."
BÖLGENİN TRUVA'DAN 4 KAT DAHA BÜYÜK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yapılan kazılarda tespit edilen 16 tahıl ambarından çıkan bulguların bölgenin tarımsal geçmişini de ortaya koyduğunu dile getiren Ünlüsoy, arkeobotanik çalışmalarıyla Geç Tunç Çağı'nda tarım yöntemleri, bitki ve hayvan türleri, doğal çevre ve insanların beslenme biçimlerine ilişkin sonuçlara ulaşmayı umduklarını aktardı. MÖ. 2000'li yıllarda Hitit İmparatorluğu kaynaklarında "Seha Nehri Ülkesi" olarak adı geçen bölgede,  Truva'dan 4 kat daha büyük bir yerleşimin bulunduğu tahmin ediliyor.
3 BİN 500 YILLIK ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

Ünlüsoy, "Bu bölge,  Türkiye'nin en önemli tarım alanlarından bir tanesi. Buradaki tarımsal faaliyetlerin geçmişini, ne zaman başladığını günümüze kadar nasıl süreç içinde geldiğini anlamak istiyoruz. Ambarların içinde yapılan kazılarda 3 bin 500 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen buğday, arpa ve üzüm tohumları bulundu. Bu tohumlar üzerinde de araştırmalar devam ediyor."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriTürkiye CumhuriyetiYaşar ÜniversitesiZekeriya GüneşGölmarmara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O flash bellek savcılığa teslim edildi
O flash bellek savcılığa teslim edildi
Tutkuları sonları oldu! Motosiklet kazası sevgilileri böyle ayırdı
Tutkuları sonları oldu! Motosiklet kazası sevgilileri böyle ayırdı
TBMM’ye sunuldu! Müftülere nikah kıyma yetkisi geliyor…
TBMM’ye sunuldu! Müftülere nikah kıyma yetkisi geliyor…

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals