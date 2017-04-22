Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.335
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6610
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Kapat

Tarihi cami yeşile büründü

Adana'da, 1930'da yapılan Köprüköy Camisi, dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıklar ve bahçesindeki çiçeklerle dikkat çekiyor

Tarihi cami yeşile büründü

Adana'da, 1930'da yapılan Köprüköy Camisi, dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıklar ve bahçesindeki çiçeklerle dikkat çekiyor

22 Nisan 2017 Cumartesi 15:22
Tarihi cami yeşile büründü
banner404

ADANA'da, 1930'da yapılan Köprüköy Camisi, dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıklar ve bahçesinde bulunan çok sayıda çiçekle botanik bahçesini andırıyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan ve 87 yıl önce ibadete açılan Köprüköy Camisi, baharın gelmesiyle yeşile büründü. Bahçesine 1960'lı yıllarda dikilen sarmaşıkların cami duvarlarını ve minareyi kaplaması dolayısıyla halk arasında "Yeşil Cami" olarak da bilinen Köprüköy Camisi, cemaate ve ziyaretçilerine botanik bahçesinde gezdikleri hissi uyandırıyor.

Kentin simge mekanlarından biri olan cami, bahçesindeki birbirinden renkli çiçeklerle de dikkati çekiyor.

Köprülü Mahallesi Yeşil Cami Koruma Derneği Başkanı 78 yaşındaki Muzaffer Yeldan, yaptığı açıklamada, mahallenin en eski sakinlerinden olduğunu söyledi. Cami hakkında bilgi veren Yeldan, "1995'den bu yana dernek başkanlığını yapıyorum. O günden bugüne kadar camimizi güzelleştirmek için elimizden gelen her şeyi, her imkanı kullanmaktayız." dedi.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ZİYARETE GELİYORLAR"

Yeldan, caminin 1930'da yapıldıktan sonra 1963-1965 yıllarında bugünkü halini aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yeşil kalması için camimizin bakımını her sene yapıyoruz. Burada çok sayıda çiçek çeşidi de var, hepsi caminin güzelliği için. Bunlar her an bakım istiyor. Camimize gelen giden çok fazla. Minareyi böyle görenler Türkiye'nin her tarafından ziyaret etmeye geliyorlar. Biz de onlara gereken kolaylığı gösteriyoruz. Cami cemaati de namaz dışında burada vakit geçiriyor. Dut ağacının gölgesinde oturuyorlar, çay içiyorlar. Gelenlere de çay ikramı yapıyoruz. Kütüphanemiz de var, burada kitap okuyorlar. Camimizi elimizden geldiği kadar güzelleştirmeye çalışıyoruz."

CEMAAT CAMİYE GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUN

Köprüköy Camisi cemaatinden Ziya Gürtaş, uzun zamandır ibadetlerini "Yeşil Cami"de yerine getirdiğini söyleyerek, "Camimiz yeşilliğiyle herkesi çekiyor. Bazen turistler de gelip fotoğraf çekip gidiyorlar. İnşallah bu güzellik her zaman sürer." ifadesini kullandı.

Nezih Gönenç de bahar ve yaz aylarında sürekli yeşil olan camide, namazlarını kıldıktan sonra vakit geçirdiklerini, çay içip sohbet ettiklerini anlattı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaKöprüköy CamisiSarmaşıklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O yasak kaldırıldı
O yasak kaldırıldı
TSK:29 terörist etkisiz hale getirildi
TSK:29 terörist etkisiz hale getirildi
'Türkiye'nin bizim tavsiyemize ihtiyacı yok'
'Türkiye'nin bizim tavsiyemize ihtiyacı yok'

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals