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Tarih belli oldu! Ulaşımda ilaç gibi proje

Metro projesi için tarih belli oldu. Bu hat Marmaray'a bağlandığında, bu güzergahtaki trafiğe takılmadan, daha kısa sürede ulaşım sağlanabilir

Tarih belli oldu! Ulaşımda ilaç gibi proje

Metro projesi için tarih belli oldu. Bu hat Marmaray'a bağlandığında, bu güzergahtaki trafiğe takılmadan, daha kısa sürede ulaşım sağlanabilir

13 Şubat 2017 Pazartesi 07:51
Tarih belli oldu! Ulaşımda ilaç gibi proje
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GEBZE ikamet edip Üsküdar ve Kadıköy gibi ilçelerde çalışanların sayısı oldukça fazla. Ancak söz konusu güzergahta trafik genel olarak yoğun seyrediyor. Gebze ile Darıca ilçesi arasında inşa edilmesi metro hattının ise Marmaray ile entegre olması planlanıyor. Ayrıca projenin başlangıç tarihi belli oldu. İlk kazmanın önümüzdeki yıl vurulması hedefleniyor. Ayrıca bu hattın
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılan yazılı açıklamada, proje ile ilgili sunum yapıldığı belirtildi.
'ONAYLANDI'
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Darıca sahilinden başlayıp Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar uzanan yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve 12 istasyondan oluşacak Gebze-Darıca Metro Hattı'nın ön projesi tamamlanma aşamasına geldi. Proje yapımına yönelik uygulamaya esas kesin projelerin 2017 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hattın daha önce fizibilite çalışmaları tamamlanarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.
HEDEF 2018
Gebze ve Darıca kent merkezlerine, hastanelere, kamu kurumlarına, eğitim kurumlarına, OSB'lere, denizyolu ulaşımı ve Marmaray hattına entegre olacak şekilde istasyonları planlanan Gebze-Darıca metro hattının inşaat aşamasının 2018 yılında başlaması hedefleniyor."

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Anahtar Kelimeler:
Metro ProjesiGebze Organize Sanayi Bölgesi
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