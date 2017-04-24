Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
93803
ALTIN
146.428
DOLAR
3.5734
STERLIN
4.5719
EURO
3.8798
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Nisan 2017 Alanya -...
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
'PRP’nin ciltteki etkisi uzun oluyor'
Baharda zindelik veren 8 besin!
Baharda zindelik veren 8 besin!

Tankerle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde tanker ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tankerle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde tanker ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

24 Nisan 2017 Pazartesi 19:03
Tankerle motosiklet çarpıştı: 1 ölü
banner404

KAZA, E-96 karayolu Akhisar ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Kula yönüne gitmekte olan Hakan A. (23) yönetimindeki 42 YE 649 plakalı tanker ile aynı yöne gitmekte olan Hüseyin Çetin (61) yönetimindeki 45 LG 710 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü Çetin, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Çetin'in cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tanker sürücüsü gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
ManisaSalihli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
500 nüfuslu köyde şehidi 5 bin kişi uğurladı
500 nüfuslu köyde şehidi 5 bin kişi uğurladı
Belediyeye PKK operasyonu
Belediyeye PKK operasyonu
YSK'dan CHP'ye ret
YSK'dan CHP'ye ret

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals