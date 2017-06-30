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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu
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Alanya'da korkutan yangın!
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Taksim’de panik anları

Beyoğlu Taksim’de park halindeki lüks bir cip henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın yandığı an ise cep telefonu kamerasına yansıdı

Taksim’de panik anları

Beyoğlu Taksim’de park halindeki lüks bir cip henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın yandığı an ise cep telefonu kamerasına yansıdı

30 Haziran 2017 Cuma 14:34
Taksim’de panik anları
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TAKSİM Meydanı'nda park halindeki lüks araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Bir turizm firmasında çalışan Halit Rağmancı saat 13.00 sıralarında aracını Taksim Meydanı'na park etti. Tam aracından ineceği sırada birden otomobil alev aldı. Aracın motor bölümünde başlayan yangın ön kaputu sarınca sürücü kendini yere atarak itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Tüm motor bölümü yanan araçta büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.  Lüks cipin şoförü Halit Rağmancı "Aracımı park edecektim. O sırada aracın motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Hemen kendimi dışarı attım. Vatandaşlar yardım etti. İtfaiye geldi. Yangını söndürdü.Yangın aracın elektrik aksamından veya klimadan çıkmış olabilir" dedi.  Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
TaksimOtomobilYandı
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