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Taciz şüphelisine linç girişimi

Sinop’ta bir alışveriş merkezinde kadınların etek altı fotoğraflarını çekmeye çalıştığı iddia edilen şahsa vatandaşlar linç girişiminde bulundu

Taciz şüphelisine linç girişimi

Sinop’ta bir alışveriş merkezinde kadınların etek altı fotoğraflarını çekmeye çalıştığı iddia edilen şahsa vatandaşlar linç girişiminde bulundu

29 Haziran 2017 Perşembe 21:59
Taciz şüphelisine linç girişimi
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EDİNİLEN bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde cep telefonuyla kadınların etek altı fotoğraflarını çekmeye çalıştığı ileri sürülen şahıs, alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi tarafından fark edilerek yakalandı. Daha sonra alışveriş merkezinden çıkartılarak Sakarya Caddesi’nde kelepçelenen şahsı vatandaşlar linç etmek istedi. Olay emniyet güçlerine bildirilirken, olay yerine gelen polis ekipleri ismi öğrenilemeyen şahsı vatandaşların elinden alarak emniyete götürdü.
Sakarya Caddesi’nde meydana gelen olayda bir bayan konuyla ilgili bu şahıstan şikayetçi olurken, şahıs elleri kelepçelenerek emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
SinopTaciz
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