Tabela standartları değiştiriliyor

TSE tarafından hazırlanan tabela standardı taslağına göre, levhalarda 2 dil kullanılabilecek ancak yabancı kullanılan yabancı kelimeler, Türkçe kelimeden en az yüzde 25 daha küçük puntoyla yazılmak zorunda.

YABANCI KELİMELER DAHA KÜÇÜK YAZILACAK

TSE tarafından hazırlanan tabela standardı düzenlemelerine göre, levhalarda 2 dil birden kullanılabilecek. Ancak bu iznin standardı ise Türkçe kelimeden en az yüzde 25 daha küçük boyutta olmak zorunda.

TSE Hizmet Standardları İhtisas Kurulunun Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesince, "Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar İçin Kurallar" standart taslağı hazırlandı. TSE'den tabela standardı taslağına ilişkin edinilen bilgiye göre, tabelalar imla kurallarına dikkat edilerek, uygun puntolarla yazılacak. Tabelalarda Türkçe kelimelerin dışında yabancı kelimeler kullanılmak istenildiği zaman Türkçe metnin altına yüzde 25 küçük punto küçük yazılacak.

TABELA MALZEME STANDARTLARI

Tabelaların yapımında kullanılacak malzemeler dış etkilere karşı dayanıklı, kir, pas tutmayan ve kolayca temizlenebilme özelliğine sahip olan saç levha, mermer, pirinç, tunç, cam veya plastik malzemeden yapılacak. Asılacak tabelalar 50 metre uzaklıktan okunabilme özelliğine sahip olacak ve etrafında ışıklandırma yapılmasına izin verilmeyecek. Tabelalar, fazla cephesi olan binaların sadece 2 cephesine asılmasına izin verilecek.

Tarihi özelliği olan tabelalar korunacak ve acil tabelaları dışında ağaçların üzerine tabela asılmayacak. bina yüzeyine dik olacak şekilde asılmayacak. Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret tabelasıyla kırmızı renkle kalıcı şekilde işaretlenecek. Tabelaların direkleri, engellilerin dolaşımını engellemeyecek ve şehir estetiğini bozmayacak şekilde yerden en az 2,25 metre yüksekte duracak konumda yerleştirilecek.

Tabelalarda dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhebe dayalı ayrımcılık belirten öğeler, alkollü içki, sigara ve uyuşturucu maddeleri çağrıştıracak, korku ve batıl inançları içeren, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve engellilerle ilgili ifade veya görüntüler kullanılmayacak. Kamu binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait duyuru ve tanıtımlar haricinde reklam içerikli tabelalar bulundurulmayacak. Yerleşke içinde yer alan kamu binalarının tabelaları, hiçbir şekilde ağaçlara asılmayacak.