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Suruç'ta teröre tepki

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden ve vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi

Suruç'ta teröre tepki

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden ve vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 22:02
Suruç'ta teröre tepki
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ŞANLIURFA'NIN  Suruç ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişi, terör örgütü PKK'yı protesto etti.

İlçedeki sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen etkinlikte Atatürk Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Vekile uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen İlçe Temsilcisi Salih Fidan, Türkiye'nin insanlıktan nasiplenmemiş terör örgütlerince dize getirilemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek, milletin de hainlerin oyununa gelmeyecek kadar feraset ve dirayet sahibi olduğunu ifade etti.

Telefonla bağlanarak alandakilere hitap eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız da Kürt halkına hizmet ettiğini iddia eden terör örgütü PKK'nın aslında en büyük kötülüğü yine bu halka yaptığını dile getirerek, bu hain örgüte karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Suruç Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mehmet Elmaser ise etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, bundan sonrada terör örgütüne karşı olduklarını yüksek sesle haykırmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Vatandaşlar daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla cadde boyunca yürüyüp terör örgütü PKK'yı lanetledi.

27 Haziran'da Suriye'den kaçak yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giren terör örgütü PKK üyesi 4 terörist yakalanmış, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaTeröre TepkiPKK
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