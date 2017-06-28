Suriye'den yapılan taciz ateşine misilleme

SURİYE'nin terör örgütü PYD/YPG bölgesinden saat 21.30 sıralarında Kilis'e komşu Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinden sınırdaki Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli Türk ve ÖSO askerlerine doçkayla taciz ateşi açıldı. Kimsenin yaralanmadığı ve herhangi bir zaiyatın olmadığı olayın ardından sınırda konuşlu birlikler tarafından ateşin açıldığı bölgeye uluslararası angajman kuralları kapsamında misilleme yapıldı. Ateşin açıldığı bölgedeki terör hedefleri top atışlarıyla imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan da yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



" Fırat Kalkanı Harekatı Azez meskun mahalli güneyi Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO unsurlarına yönelik olarak PYD/YPG/PKK mensubu teröristler tarafından 27 Haziran 2017 tarihinde akşam saatlerinde Doçka silahı ile yapılan taciz atışlarına bölgede bulunan ateş destek vasıtaları kullanılarak misliyle karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler imha edilmiş/etkisiz hale getirilmiştir."