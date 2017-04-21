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Suriye’de yaralanan aile Türkiye’ye sığındı

Suriye’nin Deyr Zor kentinde yaralanan aynı aileden 4 kişi, güvenlik güçlerinin yardımıyla Ceylanpınar-Suriye sınır hattından alınarak devlet hastanesine getirildi

Suriye’de yaralanan aile Türkiye’ye sığındı

Suriye’nin Deyr Zor kentinde yaralanan aynı aileden 4 kişi, güvenlik güçlerinin yardımıyla Ceylanpınar-Suriye sınır hattından alınarak devlet hastanesine getirildi

21 Nisan 2017 Cuma 21:17
Suriye’de yaralanan aile Türkiye’ye sığındı
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EDİNİLEN bilgilere göre, Suriye'nin Deyr Zor kentinde meydana gelen çatışmalarda Türki ailesinin bulunduğu eve bomba isabet etti. Aile reisi Eymen Türki kolunda ve bacağından yaralanırken eşi ise hayatını kaybetti. Olayda, Eymen Türki'nin 2, 3 ve 4 yaşındaki üç çocuğu da farklı yerlerinden yaralandı. İlk tedavileri Suriye'de yapılan aile yarım kalan tedavilerinin yapılması için Ceylanpınar - Suriye sınırı hattına gelerek güvenlik güçlerinden yardım istediler.

Bu olay üzerine güvenlik güçleri yaralı Suriyelilerin tedavisinin yapılması için yaralıları Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirdiler. Hastane de ilk tedavisi yapılan Türki ailesi müşahedeye alındı. Hastanede tedavileri devam eden çocuklardan 4 yaşındaki Münzir'in "Baba eve gidelim" sözleri ise yürek burktu. Suriyeli baba Eymen Türki yaptığı açıklamada Deyr Zor'daki çatışmalarda düşen bomba dolayısıyla yaralandığını, bombalamada eşini kaybettiği, çocuklarının da hafif şekilde yaralandığını söyledi. Savaştan kaçtığını belirten Türki, Türkiye'ye sığındıklarını sözlerine ekledi. 

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Anahtar Kelimeler:
Deyr ZorSuriyeTürkiye
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