Suriye sınırında üst düzey teyakkuz

TÜRKİYE-Suriye sınırında hareketli dakikalar yaşanıyor. Fırat Kalkanı Harekâtı ile Azez-Cerablus hattını DEAŞ'tan temizlemeyi başaran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) sınır hattındaki YPG/PKK tehdidini ortadan kaldırmak için düğmeye basmaya hazırlanıyor.



Sıcak saatlerin yaşandığı sınır hattında TSK, bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevkıyatı yapıyor. Operasyonun ilk hedefinde bulunan Azez'in hemen güneyinde yer alan YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat kasabasına çok sayıda ÖSO savaşçısı kaydırıldı. Sınır ötesinde düzenlenecek operasyonu yönetecek TSK'nın üst düzey komutanlarının da 48 saat içinde Suriye'nin kuzeyinde bulunan Türk üslerine gitmesi bekleniyor. Tansiyonun yükseldiği sınır hattında TSK'nın gerçekleştireceği operasyonun hedefinde YPG'nin işgalinde bulunan Tel Rıfat kasabası, Mining Hava Üssü ve Afrin bulunuyor.



YPG HEDEFLERİ VURULDU

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında kontrol altına alınan Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO'ya YPG'li teröristler önceki akşam Doçka silahıyla taciz atışı gerçekleştirdi. Bunun üzerine Afrin'e bağlı Kestelcindo, Menaz, Şero, Malikiye ve Eyndakka'daki YPG mevzileri Obüs toplarıyla bombalandı. Hedefler imha edilirken, teröristler etkisiz hale getirildi.