Suriye sınırında orman yangını

SURİYE'de Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalına yönelik saldırıları sonrası, 3 ayrı noktada orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki bazı köyleri uzaktan attığı havan ve füzelerle vurdu.
Türkmendağı'nda Kelez, Sarraf ve Zeytincik köyleriyle Cebel Ekrad'da Kibbani ve Bedeme köylerinin hedef alındığı saldırıların ardından Türkmendağı'ndaki 2 nokta ile Cebel Ekrad'daki bir alandan alevler yükseldi.
Sıcak havanın etkisiyle büyüyen orman yangınlarına, saldırılar nedeniyle herhangi bir müdahalenin yapılamadığı öğrenildi.
Türkiye sınırına 3 ile 5 kilometre mesafede olan ve sınır bölgesinden de görülen yangınların şu an için Türkiye'yi tehdit etmediği bildirildi.
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