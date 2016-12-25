Suriye sınırında bir terörist yakalandı!

ALINAN bilgiye göre, istihbarat birimleri, bir teröristin Suriye'nin Kobani bölgesinden Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgi üzerine sınır hattındaki güvenlik güçlerini uyardı.
Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, ilçenin sınır noktasındaki Mürşitpınar Mahallesi kırsalından Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubunu yakaladı.
Gözaltına alınan terörist, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD üyesi yakalandı
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