Suriye sınırına askeri sevkiyat

SURİYE sınırındaki askeri birliklere sevkiyat kapsamında tırlarla yola çıkarılan zırhlı araçlar, Kocaeli'ye ulaştı.Önlerinde Türk bayrakları asılı, üstü brandayla örtülü tank taşıyıcı tırlarla İstanbul ve çevre illerden yola çıkan 19 zırhlı araç, Kartepe ilçesindeki tren istasyonuna getirildi.
Burada vagonlara yüklemesi yapılan zırhlı araçların sevkiyatının demiryolu üzerinden sağlanacağı öğrenildi.
Söz konusu tren istasyonuna dün de 18 zırhlı araç getirilmişti
İstanbul ve çevre illerden yola çıkarılan zırhlı araçlar, Kocaeli'ye getirildi
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