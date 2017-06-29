Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100618
ALTIN
141.095
DOLAR
3.5120
STERLIN
4.5411
EURO
3.9960
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
29 Haziran 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
29 Haziran Günlük Burç Yorumu
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye yol açıyor
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye...
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam...

‘Suriye krizini biz doğurmadık’

11. Cumhurbaşkanı Gül, Suriye ile ilgili “Hiçbir zaman iktidar devrilmesinden yana olmadık” dedi, ekledi: “Fakat sorun süreklilik niteliği kazanınca ve milyonlarca Suriyeli kaçmaya başlarken biz bu durumda müdahale etmek zorunda kaldık”

‘Suriye krizini biz doğurmadık’

11. Cumhurbaşkanı Gül, Suriye ile ilgili “Hiçbir zaman iktidar devrilmesinden yana olmadık” dedi, ekledi: “Fakat sorun süreklilik niteliği kazanınca ve milyonlarca Suriyeli kaçmaya başlarken biz bu durumda müdahale etmek zorunda kaldık”

29 Haziran 2017 Perşembe 08:57
‘Suriye krizini biz doğurmadık’
banner404

11. Cumhurbaşkanı Abudllah Gül, Rus televizyonuna Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. Sputnik’den Fuad Safarov’un Russia Today’den aktardığına göre, Suriye ve Türkiye arasında 900 kilometrelik bir sınırın olduğunu ve sorunun Türkiye’de de hissedildiğini belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:

‘Çözümde yer almalıyız’

“Bu sorunun çözümünde bizim de yer almamız lazım, çünkü bu sorun bizim için de tehlike oluşturmakta. Bu ihtilaf sonucunda Türkiye’de 3 milyondan fazla Suriyeli mülteci bulunuyor. Biz Suriye’de istikrar ve çözümden yanayız. Suriye halkının kendi evlerinde mutlu ve güven için yaşayabilmesini istiyoruz. Bizim Suriye veya diğer komşu ülkelere yönelik başka bir niyetimiz yok. Bizim onlarla herhangi bir arazi tartışmalarımız veya çıkar itilaflarımız da yok.”

‘Devrilsin istemedik’

“Şunu unutmamak lazım: Bu soruna Türkiye neden olmadı. Daha önce Suriyeli mercilerle güzel ilişkilerimiz vardı, onlara destek veriyorduk ve düşman hislerimiz yoktu. Bazı Batılı dostlarımızın fazla baskısına rağmen biz Suriye rejimiyle karşılıklı işbirliğini tercih ettik. Biz Suriye’yi değişiklik yapmaya davet ettik çünkü ayakta duramazdı, bu bariz şekilde belliydi. Biz çok samimiyiz ve hiçbir zaman iktidar devrilmesinden yana olmadık. Fakat sorun süreklilik niteliği kazanınca ve ülkeden milyonlarca Suriyeli kaçmaya başlarken, biz bu durumda müdahale etmek zorunda kaldık. Bu krizi biz doğurmadık. Bunu anlamak lazım. Bugün diğer ülkelerle ihtilafın siyasi çözümü için çalışıyoruz. Sonuçta Suriye sorunu kronik haline girdi ve milyonlarca insan bundan zarar görüyor.”

‘PYD TEHDİT OLUŞTURUYOR’

Suriye’nin kuzeyinde durumun gerginleşmesine de dikkat çeken Gül şunları dile getirdi: “Şunun altını çizerek belirtmemiz lazım: Biz Kürtlere karşı değiliz. Bizi bağlayan çok şey var ve biz defalarca onları koruduk. Suriye’de de Irak’ta da. Türkiye’de çok sayıda Suriyeli Kürt mülteci var. İşte bizim karşı çıktığımız konular şunlar: PKK ile bağlantılı bazı Kürt gruplar kontrol ettiği arazileri genişletiyor ve bölgenin nüfus oluşumunu zorla değiştiriyor. Bu tabii ki kabul edilemez ve intikam eğilimlerinin körüklenmesine neden olur. Türkiye Suriyeli Kürtlere mutluluk ve refah arzuluyor. Biz onları tehdit olarak görmüyoruz. Bize göre, kendi arazisini genişleten ve Suriye içinde özel devlet kuran somut Kürt grupları tehdit oluşturmakta.”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 29.06.2017 09:24
Anahtar Kelimeler:
Suriye KriziMülteciIktidar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Ünalmış'tan ters köşe
Murat Ünalmış'tan ters köşe
İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017 LYS sonuç tarihi
LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017 LYS sonuç tarihi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals