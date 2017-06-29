‘Suriye krizini biz doğurmadık’

11. Cumhurbaşkanı Abudllah Gül, Rus televizyonuna Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. Sputnik’den Fuad Safarov’un Russia Today’den aktardığına göre, Suriye ve Türkiye arasında 900 kilometrelik bir sınırın olduğunu ve sorunun Türkiye’de de hissedildiğini belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:

‘Çözümde yer almalıyız’

“Bu sorunun çözümünde bizim de yer almamız lazım, çünkü bu sorun bizim için de tehlike oluşturmakta. Bu ihtilaf sonucunda Türkiye’de 3 milyondan fazla Suriyeli mülteci bulunuyor. Biz Suriye’de istikrar ve çözümden yanayız. Suriye halkının kendi evlerinde mutlu ve güven için yaşayabilmesini istiyoruz. Bizim Suriye veya diğer komşu ülkelere yönelik başka bir niyetimiz yok. Bizim onlarla herhangi bir arazi tartışmalarımız veya çıkar itilaflarımız da yok.”

‘Devrilsin istemedik’

“Şunu unutmamak lazım: Bu soruna Türkiye neden olmadı. Daha önce Suriyeli mercilerle güzel ilişkilerimiz vardı, onlara destek veriyorduk ve düşman hislerimiz yoktu. Bazı Batılı dostlarımızın fazla baskısına rağmen biz Suriye rejimiyle karşılıklı işbirliğini tercih ettik. Biz Suriye’yi değişiklik yapmaya davet ettik çünkü ayakta duramazdı, bu bariz şekilde belliydi. Biz çok samimiyiz ve hiçbir zaman iktidar devrilmesinden yana olmadık. Fakat sorun süreklilik niteliği kazanınca ve ülkeden milyonlarca Suriyeli kaçmaya başlarken, biz bu durumda müdahale etmek zorunda kaldık. Bu krizi biz doğurmadık. Bunu anlamak lazım. Bugün diğer ülkelerle ihtilafın siyasi çözümü için çalışıyoruz. Sonuçta Suriye sorunu kronik haline girdi ve milyonlarca insan bundan zarar görüyor.”

‘PYD TEHDİT OLUŞTURUYOR’

Suriye’nin kuzeyinde durumun gerginleşmesine de dikkat çeken Gül şunları dile getirdi: “Şunun altını çizerek belirtmemiz lazım: Biz Kürtlere karşı değiliz. Bizi bağlayan çok şey var ve biz defalarca onları koruduk. Suriye’de de Irak’ta da. Türkiye’de çok sayıda Suriyeli Kürt mülteci var. İşte bizim karşı çıktığımız konular şunlar: PKK ile bağlantılı bazı Kürt gruplar kontrol ettiği arazileri genişletiyor ve bölgenin nüfus oluşumunu zorla değiştiriyor. Bu tabii ki kabul edilemez ve intikam eğilimlerinin körüklenmesine neden olur. Türkiye Suriyeli Kürtlere mutluluk ve refah arzuluyor. Biz onları tehdit olarak görmüyoruz. Bize göre, kendi arazisini genişleten ve Suriye içinde özel devlet kuran somut Kürt grupları tehdit oluşturmakta.”