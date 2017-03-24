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Suriye'den çekiliyor muyuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Suriye'den çekiliyor muyuz?' sorusuna cevap verdi

Suriye'den çekiliyor muyuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Suriye'den çekiliyor muyuz?' sorusuna cevap verdi

24 Mart 2017 Cuma 00:30
Suriye'den çekiliyor muyuz?
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye’de gelişen tabloları değerlendiren Erdoğan, Rusya ve Amerika’nın YPG ve PYD ile ortak hareket etmesinden rahatsızlık duyduklarını kaydetti.
Suriye toprakları terör örgütlerinden temizlenmedikçe Türkiye’nin o bölgede işinin bitmediğini vurgulayan Erdoğan, “Şu anda Suriye’deki gelişen tablolar üzerinde sürekli değerlendiriyoruz. Rusya ve Amerika’nın YPG’ye, PYD’ye, PKK’ya gösterdiği ilgi bizi üzüyor. Kendilerine söylediğim için açıkça söylüyorum. Bunların bu arazilerden uzaklaştırılması lazım. Bu araziler bunlardan temizlenmedikçe bizim görevimiz bitmiyor. Nemiş ‘Onları rejim davet etmiş’ her davete icabet edilmez. Dünya siyasetinde böyle bir şey yok. Bu en çok bizi rahatsız ediyor. Benim 911 kilometre sınırım var. DEAŞ atış yaptı, bir vatandaşım şehit oldu. Onların böyle bir durumu da yok. Öyleyse bu kararı biz veririz. Amerika, Rusya, Türkiye oturdular konuştular. Bunlar üzerinden hareket edeceğiz. Ondan sonra da nihai kararımızı veririz ama kimse Türkiye artık çekilsin diyemez. Rejim davet etti diye herkes her yere girmemeli. Biz bu tehditlerden arınmış değiliz” şeklinde konuştu.

“MİLLETE AŞIK OLDUN MU, KOLAY KOLAY YORULMAZSIN”

Erdoğan, yoğun çalışma temposu altında enerjisini nasıl sağladığının sorulması üzerine, “Neşet Ertaş’ın ‘Aşkınan çalışan yorulmaz’ diye bir sözü var. Biz aşkla çalışıyoruz. Bir konuşmamda ‘Biz dağları deliyoruz, Ferhat gibi’ dedim. Çünkü bu millet Şirin. Millete aşık oldun mu, kolay kolay yorulmazsın. Bu aşk bizi bu günlere getirdi. Bundan sonra gayret bizden tevfik Allahtan. Çok dua edenler var, en yaşlısından en gencine kadar ama bu ülkede yapacak çok işimiz var. Öyleyse 16 Nisan halkımın samimiyetle kendisine yaklaşan ‘Evet’ oylarına kendisinin de ‘Evet’ demesidir. Ben tek millet, tek bayrak, tek vatan noktasında ‘evet’ diyeceğine inanıyorum. Bizim Rabiamız budur” cevabını verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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