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Sünnet düğününde silahlı kavga: 3 yaralı

Kayseri'de sünnet düğününde çıkan silahlı kavgada 3 kişi açılan ateş sonucu yaralandı

Sünnet düğününde silahlı kavga: 3 yaralı

Kayseri'de sünnet düğününde çıkan silahlı kavgada 3 kişi açılan ateş sonucu yaralandı

05 Eylül 2017 Salı 22:05
Sünnet düğününde silahlı kavga: 3 yaralı
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OLAY akşam saatlerinde Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Fevzioğlu Mahallesi 45. sokak üzerinde meydana geldi. 5 yaşındaki Ender A.'nın sünnet düğününde alkolalan davetliler arasında arasında kavga çıktı. Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Kavga, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle sonlandırıldı. Kanlar içinde kalan yaralılar davetlilerin otomobilleri ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 100'ün üzerinde boş kovan ele geçirildi. Polis, yaralıların kaldırıldığı hastanede yeni kavga yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili 300 kişinin katıldığı düğün kamerasını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
Sünnet DüğünüKayseri
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