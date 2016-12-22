"Suikastte kesinlikle FETÖ izi var"

JİRONOVSKİ suikastın Türk-Rus ilişkilerini hedef aldığını belirtirken ‘Suikastın arkasında da kesinlikle FETÖ var’ dedi.
AMAÇ TÜRK–RUS İLİŞKİSİNİ BOZMAK
'Ben Andrey Karlov ile şahsen tanışıyordum. Geçenlerde Duma Milletvekilleri Heyeti ile Ankara'ya gittiğimizde görüşmüştük. Rusya'yı layıkı şekilde Türkiye'de temsil ediyordu. Türkiye tarafı Karlov'un güvenliği için her şeyi yapıyordu. Gizli polis, trafik polisleri hep onu takip ederlerdi, ama yaşanan olay bu güvenliğin yeteri düzeyde olmadığını gösterdi, zira Karlov'un kendi güvenlik korumaları yoktu. Bu etkinlikte de hem Rus hem de Türk tarafının güvenlik alanında bazı zaafları vardı. Rusya'nın tüm yurtdışı büyükelçiliklerinde güvenlik elemanları vardır. Hiçbir büyükelçi korumasız dolaşmaz. Karlov'un bu etkinliğe katılması da çok doğru bir karar değildi. Ayrıca bu saldırgan büyükelçilikte de görevli olarak çalışmış, bu da bizim hatamız. Büyükelçilikte Ruslar çalışmalı. Geçen yüzyılda İran'da da Rus büyükelçisini katletmişlerdi o da ciddi hatalar yapmıştı. Tarihe bakarsak, Rusya'nın yurtdışındaki ilk elçileri de katledilmişlerdi, dolayısıyla ciddi dersler alınmalı.'
SUİKASTTE KESİNLİKLE FETÖ İZİ VAR
'Bu son saldırı Rus-Türk ilişkilerini hedef alıyor. Yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya gelecek, çok önemli stratejik anlaşmalar yapılacak. İşte bu olay da bu ziyareti engellemeye yönelik. Bu olayda yabancı devletlerin parmağı var, ABD'de oturan Fetullah Gülen'in parmağı var bunda benim hiç kuşkum yok, uçağımızı da Gülenciler düşürdü. Türkiye ile ilişkilerimiz hızla iyileşiyor, Suriye'de işbirliğimiz var. Bu da düşmanları rahatsız ediyor. Ama biz ilişkilerimizi geliştireceğiz, vizeleri kaldıracağız. Ülkelerimiz arasında ulusal para birimlerini kullanacağız, her iki ülkede karşılıklı olarak kültür merkezleri açacağız. Bugün benim dostum Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'dadır, kendisi AB'de görevli iken hep Rusya'ya destek oluyordu. Türkiye bizim güvenilir bir partnerimiz.'
KARLOV'A YAPILAN SUİKAST ARAMIZI BOZAMAZ
'Rusya ve Türkiye birbirini tamamlayan ülkelerdir, ticari ilişkilerimizi 100 milyar dolara kadar çıkarmamız gerekiyor. Milli istihbarat teşkilatlarımızı da birleştirmeliyiz. Büyükelçimize karşı suikast ilişkilerimizi bozamaz. Rusya, Türkiye, İran, Irak, Suriye ortak bir devlet çatısı altında birleşmeliyiz. Biz AB'ye karşı çok güçlü bir birlik oluşturabiliriz. Ortak dilimiz de İngilizce ve Fransızca değil, Rusça ve Türkçe olacak.'
Rusya Duma Meclisi Eski Başkanı Vladimir Jirinovski Büyükelçi suikastını değerlendirdi.
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