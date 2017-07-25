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Suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaymakam ve belediye başkan vekiline suikast hazırlığı yapan PKK'lı kadın terörist, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Teröristin, Şemdinli'de yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 askerin şehit edilmesi ve iki karakola yönelik saldırıya katıldığı belirlendi

Suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaymakam ve belediye başkan vekiline suikast hazırlığı yapan PKK'lı kadın terörist, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Teröristin, Şemdinli'de yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 askerin şehit edilmesi ve iki karakola yönelik saldırıya katıldığı belirlendi

25 Temmuz 2017 Salı 16:53
Suikast hazırlığındaki terörist yakalandı
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HAKKARİ'NİN Yüksekova ilçesinde suikast hazırlığında  olan PKK'lı kadın terörist, operasyon sonucu yakalandı.
 
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Büro  Amirliği ekiplerince Cengiz Topel Caddesi'nde yürütülen devriye sırasında  kaymakamlık önünden çarşı istikametine giden polis araçlarını izleyen şüphelinin  tespit edildiği belirtildi.
 
Polislerin fark etmesi üzerine panikleyerek Kültür Sanat Sokağı'na  giden şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Durumundan şüphelenilen Evin Çakan büromuza davet edilmiş, bayan  memur tarafından yapılan kaba üst yoklamasında ceplerinden örgütsel dokümanlar  olduğu değerlendirilen 3 kağıt parçası ve bir adet not defteri çıkmıştır.  Yakalanan şüpheli şahsın yapılan mülakatında 2016 içinde değişik tarihlerde  Şemdinli kırsalında faaliyetlerde bulunduğunu, Şemdinli kırsalında askeri aracın  geçişi sırasında el yapımı patlayıcı patlatılması, bu eylem sonucunda 2 askerin  şehit edildiği saldırıya, takımı ile birlikte Şemdinli-Irak sınırında bulunan  karakola taciz atışı eylemine ve Şemdinli-Irak sınırında bulunan karakola roketli  saldırı eylemine katıldığını, eylem hazırlığı için örgüt lideri tarafından  Yüksekova kayyumu-kaymakamına suikast ve Yüksekova ilçe güvenlik güçleri ile  ilgili keşif çalışması yapmak için görevlendirildiğini beyan etmiştir."
 
Açıklamada, şüphelinin yer göstermesi sonucunda el bombası ve roket  sevk fişeği bulunduğu bildirildi.
 
Şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından  adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

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SuikastSuikast HazırlığıTeröristCengiz Topel Caddesi
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