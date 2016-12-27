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Suikast haberlerine yayın yasağı geldi

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin haberler hakkında yayın yasağı kararı verildi

Suikast haberlerine yayın yasağı geldi
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Karlov'un öldürülmesiyle ilgili haberlere dair yayın yasağı talebi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince kabul edildi. 
Mahkemenin aldığı kararda, yazılı ve görsel medyada, olaya dahil olabileceği şüphesi bulunan kişilerin bir takım bilgilerinin yayımlandığı, bu durumun soruşturmanın sağlıklı yürütülmesinin önünde engel oluşturduğu belirtildi.
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Etiketler; #suikast #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #Rusya Federasyonu #Andrey Karlov
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