banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87548
ALTIN
148.943
DOLAR
3.7439
STERLIN
4.6774
EURO
3.9870
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Sağlık bakanlığı uyardı! Bu çay komaya sokuyor!
Sağlık bakanlığı uyardı! Bu çay...
Parkinsonda ilaçlar yetersizse çare beyin pili
Parkinsonda ilaçlar yetersizse çare beyin...
Şekere dikkat!
Şekere dikkat!

Subaylara operasyon: 29 gözaltı

9 ilde aralarında subayların da bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 29 kişi gözaltına alındı

Subaylara operasyon: 29 gözaltı

9 ilde aralarında subayların da bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 29 kişi gözaltına alındı

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:48
Subaylara operasyon: 29 gözaltı
banner404

ESKİŞEHİR İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hava  Kuvvetleri Komutanlığı personelinden FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları belirlenen  37 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.  Eskişehir merkezli Ankara, afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa,  Çanakkale, İzmir, Malatya ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda,  4'ü daha önce meslekten ihraç edilen, diğerleri muvazzaf 2 albay, 1 yarbay, 1  binbaşı, 4 teğmen, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş yakalandı. İkametlerinde bulunamayan firari 8 zanlının yakalanması için  çalışmalar sürüyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika HaberiEskişehirHava KuvvetleriGözaltıOpersayonİzmirBursaMuğlaAnkaraMalatyaBalıkesirÇanakkaleAfyonkarahisarHava Kuvvetleri Komutanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşikten tabanca, köpek mamasından uyuşturucu çıktı
Beşikten tabanca, köpek mamasından uyuşturucu çıktı
Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında flaş gelişme!
Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında flaş gelişme!
Vali Yardımcı ve 2 kaymakam gözaltına alındı
Vali Yardımcı ve 2 kaymakam gözaltına alındı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals