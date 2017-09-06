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Sözde müttefik Amerika, PKK ordusu kuruyor

Müttefikimiz olduğu iddia edilen ABD, Suriye’deki üs sayısını 12’ye çıkardı ABD’nin silahları PKK’lılar eğitimlerini tamamladıktan sonra teslim ediliyor

Sözde müttefik Amerika, PKK ordusu kuruyor

Müttefikimiz olduğu iddia edilen ABD, Suriye’deki üs sayısını 12’ye çıkardı ABD’nin silahları PKK’lılar eğitimlerini tamamladıktan sonra teslim ediliyor

06 Eylül 2017 Çarşamba 09:39
Sözde müttefik Amerika, PKK ordusu kuruyor
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ABD, Suriye'de üs sayısını 12'ye çıkardı. Üslerin yanı sıra ABD, askeri kampların sayısını da artırıyor. Suriye'ye sokulan silah, mühimmat ve askeri araçlar önce bu üslerde toplanıyor. ABD'nin desteklediği YPG ve onlarla birlikte hareket eden PKK'lılara her türlü eğitim veriliyor. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, kullanacakları silah ve mühimmatlar da teslim ediliyor.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'nin 1.200'den fazla silah ve mühimmatı Suriye topraklarına soktuklarını, “YPG'ye veriyoruz” adı altında bunların bir bölümünün PKK'ya gittiğini belirtmişlerdi. Türkiye topraklarında PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda da YPG'ye verilen silah ve mühimmatlar ele geçirilmişti. Yetkililer, bu durumu ABD heyetleriyle yapılan toplantılarda da belgeleriyle ortaya koydu.

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YENİ ÜSLER AÇIYOR

ABD'nin, Suriye'deki etkinliğini artırmak amacıyla askeri üs sayısını artırdığı belirlendi. ABD'nin 7'si Haseke bölgesinde olmak üzere Malikiye, Kamışlı, Aynel Arap (Kobani), Tel Abyat, Münbiç, Cezire, Tişrin Barajı bölgesinde Tabka'da üsleri var. Ayrıca, Tabka Havaalanı'nda ABD ve Fransa'nın da üsleri yer alıyor.
ABD'nin kurduğu üslerde NATO ülkelerinden gelen uzmanlar, YPG ve onlarla birlikte hareket eden PKK'lılara özel harp eğitimi veriyor. Bölgedeki gelişmeleri yakından izleyen Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, elde ettikleri fotoğraflarda Avrupalı askeri uzmanların PKK'lı teröristlere silah ve patlayıcı eğitimi verdiğini ortaya koydu.

KÜRT ORDUSU HAZIRLIĞI

Yavuzaslan şöyle konuştu: “ABD son aylarda Irak'ın Erbil bölgesine askeri malzeme sevkıyatını artırdı. Gelen TIR'lar, başta Haseke olmak üzere ABD kontrolünde olan üslere gidiyor. Burada hem yeni silahların PKK'lılara dağıtımı hem de eğitimi yapılıyor. Üslerde birçok NATO ülkesinden askeri personel de bulunuyor.” Suriye'de ABD-PKK kontrolünde olan başta Haseke bölgesi olmak üzere sözde “Suriye Kürdistanı” için kurulmak istenen “Kürt ordusu”nun ABD yardımları ve bazı batılı ülke uzmanlarının eğitimiyle oluşturulmaya çalışıldığını belirten Yavuzaslan, “Kürt ordusu, ABD yardım TIR'ları ve subaylarının verdiği eğitim ile kuruluyor. ABD Suriye'de kurduğu üslerde hem TIR'larla getirilen silahları dağıtıyor hem de PKK'lılara askeri eğitim veriyor. PKK'lılar da askeri düzende hareket etmeye başladılar” diye konuştu.

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