Sözde amed özel güç sorumlusu öldürüldü

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır-Lice ilçesi Kutlu Mahallesi bölgesinde, 29-30 Haziran 2017 tarihleri arasında, teröristler ile çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 4 teröristten , 'Baran Salih Sinan' kod adlı, 40 yaşındaki Mehmet Doğan'ın Sözde Amed Özel Güç Sorumlusu olduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesi içindeki, gri listede yer aldığı tespit edildiği belirtildi.



Ayrıca, bu sabah saat 09.30'da, Diyarbakır-Lice ilçesi Türelli Mahallesi bölgesinde, 1 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.