Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Kapalı
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.170
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5078
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İktidarsızlığın çözümü buymuş!
İktidarsızlığın çözümü buymuş!
18 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
18 Şubat Günlük Burç Yorumu
18 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
18 Şubat 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Cephanelik gibi ev
Kapat

Soylu: Uzaktan kumandayla patlatıldı

Viranşehir'de Savcılar Sitesi önünde patlamanın meydana geldiği noktada inceleme yapan İçişleri Bakanı, bombalı aracın fark edildiğini ancak uzaktan kumandayla infilak ettirildiğini söyledi

Soylu: Uzaktan kumandayla patlatıldı

Viranşehir'de Savcılar Sitesi önünde patlamanın meydana geldiği noktada inceleme yapan İçişleri Bakanı, bombalı aracın fark edildiğini ancak uzaktan kumandayla infilak ettirildiğini söyledi

18 Şubat 2017 Cumartesi 13:07
Soylu: Uzaktan kumandayla patlatıldı
banner404

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Viranşehir'de terör saldırısına hedef olan Savcılar Sitesi'ni ziyaret etti.

Bakan Süleyman Soylu, patlayıcı yüklü aracın uzaktan kumandayla infilak ettirildiğini açıkladı.

Site önüne bırakılan aracın güvenlik güçleri tarafından fark edildiğini belirten Soylu, bekçi İbrahim Kete'nin saldırgana doğru gittiği sırada patlamanın yaşandığını söyledi. İçişleri Bakanı, "Olayda bekçimizin ve polisimizin müdahalesine rağmen araç patlatılmıştır. Çok elimdir ki bir kediye süt verebilmek için ailesinden ayrılan ve apartman boşluğuna gelen 11 yaşındaki zabıt katibinin evladı şehit olmuştur" dedi.

HASTANEDE İKİSİ AĞIR 11 YARALI

Hastanede şu anda ikisi ağır 11 yaralı olduğunu aktaran Bakan Soylu, Viranşehir Başsavcısı'nın eşinin de yaralı olduğu bilgisini verdi.

Patlamada 14 binanın hasar gördünü ifade eden İçişleri Bakanı, tüm hasarın resmi kurumlarca karşılanacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise yaptığı konuşmada terörle mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

İKİ ŞEHİRDE 26 GÖZALTI

Viranşehir'de dün gerçekleşen terör saldırısında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete şehit olmuştu. Şanlıurfa Valiliği, terör örgütü PKK'nın yaptığı saldırıyla ilgili 26 kişinin gözaltına alındığını bugün duyurdu. Gözaltılar Şanlıurfa ve Mardin'de gerçekleşti.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MardinViranşehirTerörSaldırıPKKSüleyman Soyluİçişleri BakanışanlıurfaFaruk ÇelikBekir Bozdağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askeri okullarla ilgili şok iddia!
Askeri okullarla ilgili şok iddia!
Buluştular! İlk fotoğraflar geldi
Buluştular! İlk fotoğraflar geldi
'Halo Dayı' konuştu, PKK’lı bombacıya yardım eden çift yakalandı
'Halo Dayı' konuştu, PKK’lı bombacıya yardım eden çift yakalandı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals