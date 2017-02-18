Soylu: Uzaktan kumandayla patlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Viranşehir'de terör saldırısına hedef olan Savcılar Sitesi'ni ziyaret etti.

Bakan Süleyman Soylu, patlayıcı yüklü aracın uzaktan kumandayla infilak ettirildiğini açıkladı.

Site önüne bırakılan aracın güvenlik güçleri tarafından fark edildiğini belirten Soylu, bekçi İbrahim Kete'nin saldırgana doğru gittiği sırada patlamanın yaşandığını söyledi. İçişleri Bakanı, "Olayda bekçimizin ve polisimizin müdahalesine rağmen araç patlatılmıştır. Çok elimdir ki bir kediye süt verebilmek için ailesinden ayrılan ve apartman boşluğuna gelen 11 yaşındaki zabıt katibinin evladı şehit olmuştur" dedi.

HASTANEDE İKİSİ AĞIR 11 YARALI

Hastanede şu anda ikisi ağır 11 yaralı olduğunu aktaran Bakan Soylu, Viranşehir Başsavcısı'nın eşinin de yaralı olduğu bilgisini verdi.

Patlamada 14 binanın hasar gördünü ifade eden İçişleri Bakanı, tüm hasarın resmi kurumlarca karşılanacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise yaptığı konuşmada terörle mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

İKİ ŞEHİRDE 26 GÖZALTI

Viranşehir'de dün gerçekleşen terör saldırısında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete şehit olmuştu. Şanlıurfa Valiliği, terör örgütü PKK'nın yaptığı saldırıyla ilgili 26 kişinin gözaltına alındığını bugün duyurdu. Gözaltılar Şanlıurfa ve Mardin'de gerçekleşti.