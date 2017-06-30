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Soyguncular havaya ateş açarak kaçtı

İstanbul Şişli’de bir marketi soyan silahlı ve maskeli 4 zanlının markete gelişleri ile kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Soyguncuların kaçarken havaya ateş açtığı öğrenildi

Soyguncular havaya ateş açarak kaçtı

İstanbul Şişli’de bir marketi soyan silahlı ve maskeli 4 zanlının markete gelişleri ile kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Soyguncuların kaçarken havaya ateş açtığı öğrenildi

30 Haziran 2017 Cuma 12:11
Soyguncular havaya ateş açarak kaçtı
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OLAY, Şişli Piyalepaşa Mahallesinde bulunan bir markette saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı ve maskeli 4 soyguncu markete girdi. Kasiyeri silahla tehdit eden soyguncular kasadaki paraları aldı. Yaklaşık 500 lira alan soyguncular hızla marketten çıkarak kayıplara karıştı.
Soyguncuların kaçarken vatandaşların kendilerini takip etmemesi için havaya ateş açtıkları öğrenildi. Markette bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Marketin çevresini güvenlik çemberine alan ekipler olay yerinde inceleme yaptı.


SİLAHLI SOYGUNCULARIN GELİŞ VE KAÇIŞ ANI KAMERADA

Silahlı soyguncuların markete geldiği ve marketten çıktıktan sonra koşarak uzaklaştığı analar güvenlik kameralarına yansıdı. Cadde üzerinde bulunan bir kameraya yansıyan görüntülerde önce soyguncuların yürüyerek markete geldiği görülüyor. Daha sonra ise soyguncuların marketten çıktığı anlaşılıyor ve soygunculardan bir tanesinin caddede arkadaşlarını beklediği görülüyor. Diğer 3 soyguncunun da gelmesiyle birlikte zanlılar koşarak olay yerinde uzaklaşıyor.

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