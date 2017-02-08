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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:42
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
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RİZE'DE sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle A.B'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından "terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak" ve "devlet büyüklerine hakaret" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaTerör örgütüCumhurbaşkanı
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