banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88581
ALTIN
147.123
DOLAR
3.6938
STERLIN
4.6417
EURO
3.9440
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi tamamlandı!
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi...
Organ bağışı ile 3 kişiyi hayata bağladı!
Organ bağışı ile 3 kişiyi...
Sigaranın her türlüsü zararlı!
Sigaranın her türlüsü zararlı!

Sosyal medya teröristi tutuklandı!

İl Jandarma Komutanlığı’nca sosyal medya teröristlerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında E.G. isimli bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sosyal medya teröristi tutuklandı!

İl Jandarma Komutanlığı’nca sosyal medya teröristlerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında E.G. isimli bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

09 Şubat 2017 Perşembe 13:28
Sosyal medya teröristi tutuklandı!
banner404

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı sosyal medya platformlarında, terörü ve terör örgütlerini övücü mahiyette propaganda yapan kişilerin tespitlerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler Facebook üzerinden provokatif eylemlerin yapılmasına zemin hazırlayacak paylaşımlarda bulunan E.A. isimli bir kişiyi tespit etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Kule Vinç Operatörü Yardımcısı E.A. Arnavutköy'de gözaltına alındı. E.A.'nın üzerinde yapılan aramada toplatılma kararı verilen yasak bir yayın ele geçirildi.
Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkça alınan sorgusu sonrası tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya TeröristleriİstanbulFacebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen adaylarına müjde
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen adaylarına müjde
Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?
Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?
FETÖ'cü şef, darbe girişimi sonrası emekli olmak istemiş!
FETÖ'cü şef, darbe girişimi sonrası emekli olmak istemiş!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals