Sorumsuz baba kazaya davetiye çıkardı

BAHÇELİEVLER'DE motosikletle kağıt toplayan adamın iki çocuğunu motosikletin sepetinde, bir çocuğunu da kucağında götürmesi görenlerin yüreklerini ağızlarına getirtti. Trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte kağıt toplamaya çıkan adam kazaya davetiye çıkardı. İki küçük çocuğu sepete bindiren adam bir çocuğunu da kucağına alarak trafikte seyretti. Görüntülendiğini fark eden sorumsuz adam tepki göstererek ara sokaklara kaçtı. Yaşananlar ise saniye saniye kaydedildi.