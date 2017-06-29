Şortlu kıza saldırıda FETÖ ve PKK izi

İSTANBUL Pendik'te bir minibüste 14 Haziran'da üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam şort giydiği gerekçesiyle Ercan Kızılateş tarafından darp edildi. Olayın ardından Kızılateş, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, basit yaralama ve inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, hakaret"ten gözaltına alınıp tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Kızılateş, daha sonra "Vergi kanununa muhalefet"ten 3 yıl 9 ay hapis cezası olduğu için cezaevine gönderildi.



Soruşturma kapsamında olayın provokasyon olduğu belirlendi. Kızılateş'in sürekli görüştüğü C.B.'nin, ByLock kullandığı, FETÖ'ye müzahir olan ve 15 Temmuz sonrası kapatılan eğitim kurumlarında çalıştığı belirlendi. Kızılateş'in yakın görüştüğü isimler arasında sadece FETÖ bağlantılılar değil, bölücü terör örgütü PKK bağlantılı kişiler de var. Yakın görüştüğü Y.A. ve B.S. 2015 ve 2016 arasında, terör örgütünce organize edilen birçok eylem ve etkinliğe katıldı. Uyuşturucu etkisindeki görüntüleri ekranlara yansıyan ve uyuşturucu bağımlısı olan saldırgan ve provokatör Kızılateş'in, 2012 ve 2016 arasında da uyuşturucudan kaydı çıktı. Polis, provokasyonda terör örgütlerinin etkisini araştırıyor.